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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кейн забивает в 8 матчах ЛЧ подряд. До него это удавалось лишь Роналду, Левандовскому и ван Нистелрою

Харри Кейн забил в 8-м подряд матче в Лиге чемпионов. Нападающий «Баварии» отличился на 61-й минуте матча с « Буде-Глимт » в 1-м туре общего этапа турнира.

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