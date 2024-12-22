Четырехлетняя девочка выпала из тележки и ударилась головой об пол в магазине Петербурга. Как стало известно Мойке78, тележка, по предварительной информации, была сломана.
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Четырехлетняя девочка выпала из тележки и ударилась головой об пол в магазине Петербурга. Как стало известно Мойке78, тележка, по предварительной информации, была сломана.