«Запорожский фронт обвалился»: ВС России снесли оборону ВСУ и зашли в Работино: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 19 февраля 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, на 19 февраля 2024 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: На Запорожском направлении: ВС РФ на второй день наступления смогли зайти на южные и западные окраины Работино, продвинувшись более чем на километр на одном из участков.