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Русская весна

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В США всё чаще говорят об изменении ситуации с переговорами по Украине

В США всё чаще говорят об изменении ситуации с переговорами по Украине

На Украине начало меняться отношение к переговорам с Россией, пишет Responsible Statecraft.  Издание пишет, что доля украинцев, готовых пойти на территориальные уступки в обмен на прекращение войны, за последние 12 месяцев утроилась — с 10% до 32%.

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