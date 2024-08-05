В США всё чаще говорят об изменении ситуации с переговорами по Украине

На Украине начало меняться отношение к переговорам с Россией, пишет Responsible Statecraft. Издание пишет, что доля украинцев, готовых пойти на территориальные уступки в обмен на прекращение войны, за последние 12 месяцев утроилась — с 10% до 32%.
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