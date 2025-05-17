Назван главный страх Европы после России: угроза растёт изнутри ЕС

Европейские чиновники, по мнению издания Politico, пребывают в ужасе от перспективы, что оппозиционные нынешней политике Евросоюза Венгрия и Словакия могут объединиться с главой румынской националистической партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симионом.