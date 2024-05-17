Новая статья: Animal Well — колодец, из которого не хочется вылезать. Рецензия Рел...

Новая статья: Animal Well — колодец, из которого не хочется вылезать. РецензияРелиз Animal Well напомнил о временах Fez, когда просто любопытный на первый взгляд проект оказывался буквально переполнен секретами, которые игроки всем сообществом с упоением искали.
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