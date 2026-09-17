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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рейтинг женских сборных ФИБА. США лидируют, Испания поднялась на 3-е место, Германия совершила рывок на семь позиций

Сборная США сохранила первое место в рейтинге ФИБА после победы на чемпионате мира-2026. Американки завершили турнир с результатом 6-0 и впервые преодолели отметку в 1000 рейтинговых очков.

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