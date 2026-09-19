На Ямале начался второй день голосования

На Ямале стартовал второй день голосования. Избирательные участки открылись в 08:00 и будут работать до 20:00 по местному времени.
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