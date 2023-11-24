Чем лучше, быстрее и экономичнее обогреть дачу зимой?

Приближается зима — время, когда мало кто остается на даче дольше,чем на несколько часов. Во-первых, там особо нечего делать, кроме как проследить за сохранностью своего участка, расчистить снег и стряхнуть его с крыши теплицы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)