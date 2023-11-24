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Дзен Дневник

2 подписчика

Чем лучше, быстрее и экономичнее обогреть дачу зимой?

Чем лучше, быстрее и экономичнее обогреть дачу зимой?

Приближается зима — время, когда мало кто остается на даче дольше,чем на несколько часов. Во-первых, там особо нечего делать, кроме как проследить за сохранностью своего участка, расчистить снег и стряхнуть его с крыши теплицы.

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