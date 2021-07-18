Ростех показал новый истребитель в деталях

В полночь, как и было обещано, Ростех опубликовал расширенный тизер принципиально нового истребителя, премьера которого состоится 20 июля в первый день МАКС-2021, и назвал его разработчика.
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