❄️В Екатеринбург снова придет оттепель Как сообщил в своем tg-канале метеоролог Алексей Пулин, сегодня в уральской столице ожидается снегопад.
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❄️В Екатеринбург снова придет оттепель Как сообщил в своем tg-канале метеоролог Алексей Пулин, сегодня в уральской столице ожидается снегопад.
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