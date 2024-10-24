В Сербии заявили, что атака на Курскую область была нацелена на захват АЭС

Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил в интервью РИА Новости «на полях» саммита БРИКС, что украинская атака на Курскую область была нацелена прежде всего на захват атомной станции, и такая информация должна была встревожить весь мир.
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