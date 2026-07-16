Яндекс получил международный сертификат ответственной разработки на нейросети Alice AI

Это первая компания в стране, получившая такой сертификатЯндекс впервые получил международный сертификат ответственной разработки ISO/IEC 42001 для всех моделей семейства Alice AI, сообщает пресс-служба компании.
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