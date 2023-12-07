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Крымское информационное агентство

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В Крыму предпринимаются все необходимые усилия по организации безопасности в школах, — Форманчук

В Крыму предпринимаются все необходимые усилия по организации безопасности в школах, — Форманчук

Вопрос безопасности в крымских школах остаётся в центре внимания власти и общественности. Об этом в беседе с корреспондентом Крымского информационного агентства сообщил председатель Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук.

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