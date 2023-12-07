В Крыму предпринимаются все необходимые усилия по организации безопасности в школах, — Форманчук

Вопрос безопасности в крымских школах остаётся в центре внимания власти и общественности. Об этом в беседе с корреспондентом Крымского информационного агентства сообщил председатель Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии