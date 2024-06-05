Антивоенная позиция левых Германии названа опасной для Конституции. Газета Junge Welt подала в суд на государство

В то время как правительство Германии проводит масштабное перевооружение и наращивает свое участие в украинской прокси-войне против России, государственный аппарат мобилизуется для борьбы против оппозиции войне и милитаризму.
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