В Индии изучат адаптацию человека к условиям проживания на других планетах

Первую наземную станцию «Луна — Марс» для изучения адаптации человека к условиям проживания на других планетах дальнего космоса ввели в эксплуатацию в Индии, 3 ноября сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).
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