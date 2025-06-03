Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 697 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    С таким производством  Англии надо молиться, чтобы  на неё  никто не напал-отбиваться-то нечем.Британия объявила...
  • Александр Б
    "Многие друзья спрашивали у меня, почему я поехала именно в Северную Корею". Что бы написать пропагандистскую статейк...«Мне было все вре...
  • Регина Толстоброва
    А что такой  идиотке маме расстраиваться, ну умрет. так бог велел так, нового родит. Какое невежество."Скорая" приехала...

Опубликованы кадры задержания автомобиля похитителей мужчины в Москве

Опубликованы кадры задержания автомобиля похитителей мужчины в Москве

Очевидцы поделились кадрами задержания автомобиля «Мерседес» со спецсигналами и номерами АМР, на котором, предположительно, увезли мужчину, похищенного на Ярославском вокзале в Москве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вадим Кузнецов
В России любая церковь отделена от государства. И никто не может быть лишен свободы иначе как по приговору суда. Как минимум две статьи УК РФ: 126. Похищение человека и 127. Незаконное лишение свободы Обе статьи неприятные, там от двух до шести лет. Считается, что у нас все граждане равны перед законом. Вспоминаем подвиги Адама Кадырова и не смеемся. С учетом того, что виновными заявлены чеченцы, очень интересно: каким будет приговор и вообще будет ли суд?
Ответить
7 час.
наверх