Очевидцы поделились кадрами задержания автомобиля «Мерседес» со спецсигналами и номерами АМР, на котором, предположительно, увезли мужчину, похищенного на Ярославском вокзале в Москве.
Опубликованы кадры задержания автомобиля похитителей мужчины в Москве
Комментарии
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Вадим Кузнецов
В России любая церковь отделена от государства. И никто не может быть лишен свободы иначе как по приговору суда. Как минимум две статьи УК РФ: 126. Похищение человека и 127. Незаконное лишение свободы Обе статьи неприятные, там от двух до шести лет. Считается, что у нас все граждане равны перед законом. Вспоминаем подвиги Адама Кадырова и не смеемся. С учетом того, что виновными заявлены чеченцы, очень интересно: каким будет приговор и вообще будет ли суд?
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