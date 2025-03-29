Мошенники начали вымогать деньги, угрожая изъятием домашних животных

Мошенники обзванивают жертв под видом сотрудников "жилищной инспекции" для установления точного количества домашних животных у граждан, а после вымогают деньги за якобы превышение "лимита" по питомцам, заявили в Роскачестве.
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