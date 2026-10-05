В МВД назвали подросткам верный способ распознать телефонного мошенника

Резкий, требовательный голос в трубке от незнакомца должен стать для подростка сигналом опасности. Как только он это услышит, следует немедленно прекратить разговор и повесить трубку.
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