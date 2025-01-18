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Пленный Бычко: в Британии и Франции украинцев считают людьми низшего сорта

Жители Великобритании и Франции относятся к украинским гражданам, как к людям низшего сорта. Об этом рассказал российским силовикам пленный украинский пограничник, инспектор государственной пограничной службы 2-й категории Александр Бычко.

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