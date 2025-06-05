«Конфликт растет»: Маск начал настраивать рядовых американцев против Трампа

Как известно, предприниматель-миллиардер и бывший ближайший партнер президента США Илон Маск пытается заблокировать налоговый законопроект Дональда Трампа после того, как ему не удалось убедить законодателей-республиканцев сохранить налоговые льготы для электромобилей.