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Царьград

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Dacia приостановила производство автомобилей в Румынии из-за спроса

Dacia приостановила производство автомобилей в Румынии из-за спроса

Dacia временно приостановила производство в Миовени, Румыния, из-за снижения спроса в Европе. Сборка упала на треть, планируется сокращение 1,2 тысячи работников в 2026 году.

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