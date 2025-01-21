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Авторадио

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В РФ предложили предоставить бесплатный проезд по платным дорогам многодетным семьям

В России хотят предоставить многодетным семьям бесплатный проезд по платным дорогам. Сегодня такой законопроект внесут в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым, пишут «Известия».

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