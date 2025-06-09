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Русский солдат пережил атаку дрона ВСУ и продолжил выполнять задание

Русский солдат пережил атаку дрона ВСУ и продолжил выполнять задание

Русский штурмовик на передовой Специальной военной операции выстоял при атаке беспилотника ВСУ. Видео с инцидентом, где видно, как боец поднялся после взрыва, было опубликовано экспертом Борисом Рожиным.

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