Празднование Дня ФСБ в России 20 декабря 2023 года: история праздника и красивые поздравления Ксения КирпикКаждый год 20 декабря в Российской Федерации отмечается День Федеральной службы безопасности (ФСБ).
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