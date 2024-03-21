Как научиться радоваться жизни: 10 простых способов

В детстве многие мечтали стать взрослыми: казалось, что тогда-то и начнется настоящая жизнь. Но, повзрослев, понимали, что все не так просто, и быстро забывали о том, какую распрекрасную картину себе воображали.
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