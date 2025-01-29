«Бандиты и убийцы». Володин предложил отправить Байдена и Блинкена на электрический стул

Председатель Госдумы Вячеслав Володин продолжил тему, вызванную резонансным заявлением американского журналиста Такера Карлсона, сообщившего, что администрация Джо Байдена всерьез намеревалась ликвидировать президента РФ Владимира Путина.
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