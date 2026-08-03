Эти письма XIV века считали нечитаемыми: скрытый текст проявился с помощью детектора банкнот

Совместная группа из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» и Института истории Российской академии наук успешно восстановила текст из писем дожей XIV и XV веков — официальных предписаний, выданных правителями Венеции капитанам и подестам Тревизо.
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