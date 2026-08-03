24smi.org - пос...
MainНовости России, У...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Эти письма XIV века считали нечитаемыми: скрытый текст проявился с помощью детектора банкнот

Эти письма XIV века считали нечитаемыми: скрытый текст проявился с помощью детектора банкнот

Совместная группа из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» и Института истории Российской академии наук успешно восстановила текст из писем дожей XIV и XV веков — официальных предписаний, выданных правителями Венеции капитанам и подестам Тревизо.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии