«Чукотка» на воде, ждем «Лидера»

Россия последовательно наращивает свою ледокольную группировку. Через десять лет ее размер и конфигурация позволят добиться уверенного и коммерчески оправданного круглогодичного использования «большого» Севморпути, от Мурманска до Владивостока, для каботажного и транзитного плаванияАЛЕКСАНДР ДЕМЬЯНЧУК/ТАСС читайте на monocle.