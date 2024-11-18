«Чукотка» на воде, ждем «Лидера»

Россия последовательно наращивает свою ледокольную группировку. Через десять лет ее размер и конфигурация позволят добиться уверенного и коммерчески оправданного круглогодичного использования «большого» Севморпути, от Мурманска до Владивостока, для каботажного и транзитного плаванияАЛЕКСАНДР ДЕМЬЯНЧУК/ТАСС читайте на monocle.
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