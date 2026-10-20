В восьмом микрорайоне Ноябрьска подростки использовали недостроенный объект для прыжков и кувырков. После материала «Ямал-Медиа» в ситуацию вмешалась прокуратура, и доступ несовершеннолетних на стройку ограничили, сообщили в надзорном ведомстве ЯНАО.