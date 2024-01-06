Ту-142 продолжат патрулирование над Арктикой и Атлантикой в 2024 году

ТАСС/Юрий Смитюк Противолодочные самолеты Ту-142 Северного флота (СФ) России в 2024 году продолжат выполнять длительные полеты над оперативно важными районами Атлантического и Северного Ледовитого океанов, сообщили в пресс-службе СФ.
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