Канадский хоккеист СКА Лайпсик заявил, что для него честь получить российское гражданство

Он добавил, что ему очень нравится русская культура и история. Канадский хоккеист СКА Брендан Лайпсик, выступающий за петербургский СКА, заявил, что для него большая честь получить российское гражданство.
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