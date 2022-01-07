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Москвичам рассказали о погоде в Рождество

Москвичам рассказали о погоде в Рождество

Ожидается резкое похолодание после оттепели накануне.фото: pixabay.com--> Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков предупредил жителей Московского региона о похолодании в Московском регионе, которое начнётся вечером 7 января.

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