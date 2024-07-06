В Сочи обеспечена охрана древних артефактов, найденных во время стройки в горах

В Сочи обеспечена охрана древних артефактов, найденных во время стройки в горахВ апреле 2024 года, при проведении строительных работ на левом берегу реки Бешенка в поселке Красная Поляна Адлерского района города-курорта Сочи Краснодарского края были обнаружены погребальные сооружения - дольмены и колодцеобразная гробница.