В Сочи обеспечена охрана древних артефактов, найденных во время стройки в горах

В Сочи обеспечена охрана древних артефактов, найденных во время стройки в горахВ апреле 2024 года, при проведении строительных работ на левом берегу реки Бешенка в поселке Красная Поляна Адлерского района города-курорта Сочи Краснодарского края были обнаружены погребальные сооружения - дольмены и колодцеобразная гробница.
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