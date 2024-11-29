Ученые опровергли прежние представления об эволюции человеческого мозга

Ученые из Редингского и Даремского университетов (оба – в Великобритании) опровергли существовавшее в науке представление о скачкообразном изменении человеческого мозга от одного вида древних людей к следующему.
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