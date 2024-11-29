Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

13 958 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    От перестановки мест сумма и итог не меняется, удар будет нанесен везде!В Киеве сменили р...
  • Вовладар Даров
    Какие могут быть условия?Либо да или нет!В ЕС назвали усло...
  • ZETVEL ZETVEL
    Автор! ЧИТАЙ за собой!!!Власти Грузии отк...

Ученые опровергли прежние представления об эволюции человеческого мозга

Ученые опровергли прежние представления об эволюции человеческого мозга

Ученые из Редингского и Даремского университетов (оба – в Великобритании) опровергли существовавшее в науке представление о скачкообразном изменении человеческого мозга от одного вида древних людей к следующему.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх