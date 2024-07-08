Глава СК Бастрыкин велел возбудить уголовное дело после смертельного падения нижегородца из автобуса

Два дня назад в Дзержинске на ходу из автобуса выпал пассажир. К сожалению, мужчина погиб.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин велел нижегородским коллегам возбудить уголовное дело по статье за оказание небезопасных услуг после смертельного падения нижегородца из автобуса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии