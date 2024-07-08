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Глава СК Бастрыкин велел возбудить уголовное дело после смертельного падения нижегородца из автобуса

Глава СК Бастрыкин велел возбудить уголовное дело после смертельного падения нижегородца из автобуса

Два дня назад в Дзержинске на ходу из автобуса выпал пассажир. К сожалению, мужчина погиб.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин велел нижегородским коллегам возбудить уголовное дело по статье за оказание небезопасных услуг после смертельного падения нижегородца из автобуса.

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