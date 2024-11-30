Народный интеллигент: 90 лет со дня рождения Вячеслава Невинного

30 ноября исполняется 90 лет со дня рождения Народного артиста СССР Вячеслава Невинного. Характерная внешность и темперамент помогли ему стать самобытным актёром театра, а в кино сделали королём второго плана.
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