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ЦАХАЛ объявил о нанесении удара по наблюдательному пункту «Хезболлах»

ЦАХАЛ объявил о нанесении удара по наблюдательному пункту «Хезболлах»

Самолеты армии Израиля нанесли бомбовый удар по наблюдательному пункту военизированной ливанской шиитской организации и политической партии «Хезболлах», заявила 22 октября пресс-служба ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.

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