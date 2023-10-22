ЦАХАЛ объявил о нанесении удара по наблюдательному пункту «Хезболлах»

Самолеты армии Израиля нанесли бомбовый удар по наблюдательному пункту военизированной ливанской шиитской организации и политической партии «Хезболлах», заявила 22 октября пресс-служба ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.
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