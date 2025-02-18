Маск заявил о крупнейшем мошенничестве в истории США

Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск на своей странице в соцсети Х заявил о «крупнейшем мошенничестве» в истории, комментируя информацию о том, что количество живущих американцев, получающих социальные пособия, превышает численность населения страны.