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Разговор Путина и Трампа пока не планируется

Разговор Путина и Трампа пока не планируется

РИА Новости/Гавриил Григоров, Zuma/TASS В планах президента России Владимира Путина пока нет разговора с американским лидером Дональдом Трампом, сообщил 28 августа журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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