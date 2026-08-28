Разговор Путина и Трампа пока не планируется

РИА Новости/Гавриил Григоров, Zuma/TASS В планах президента России Владимира Путина пока нет разговора с американским лидером Дональдом Трампом, сообщил 28 августа журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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