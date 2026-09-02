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temapenza

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Если запах гари въелся в духовку: пар и цитрусовые посодействуют совладать с жирным налетом

Стойкий запах гари в духовке после запекания можно удалить средствами находящимися под рукой. Главное — убрать жировые брызги, а для этого злобная химия не пригодится.

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