Не пропустила ни одного: российская система ПВО отработала на «пятерочку» и сбила за ночь 105 украинских БПЛА Ольга БезродняяНочью прошла эффективная работа системы противовоздушной обороны (ПВО) Российской Федерации, подтвердив надежность и сбив 105 украинских беспилотников вооруженного типа.