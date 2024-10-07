Эксперты проанализировали динамику образа Путина внутри России и за рубежом

Компания «Минченко консалтинг» проанализировала многолетнюю динамику образа президента России Владимира Путина, в основу исследования легли в том числе освещавшиеся в СМИ выступления, различные события и высказывания о нём российских и зарубежных политиков.
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