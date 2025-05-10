Каким бы ни был день, За всё ему спасибо. За то, что наступил, За то, что мы живём. За то, что говорим, Мечтаем, любим, дышим, За то, что мы грустим, Скучаем и поём.
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Каким бы ни был день, За всё ему спасибо. За то, что наступил, За то, что мы живём. За то, что говорим, Мечтаем, любим, дышим, За то, что мы грустим, Скучаем и поём.