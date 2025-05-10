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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

5 подписчиков
Каким бы ни был день

Каким бы ни был день, За всё ему спасибо. За то, что наступил, За то, что мы живём. За то, что говорим, Мечтаем, любим, дышим, За то, что мы грустим, Скучаем и поём.

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