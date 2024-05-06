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«ТвОрог» или «творОг»: как правильно говорить и ставить ударение

«ТвОрог» или «творОг»: как правильно говорить и ставить ударение

Сегодня отвечаем на вопрос, как правильно говорить и ставить ударение в слове: «твОрог» или «творОг».

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Комментарии
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МЕ
Михаил Е
&quot;Простые правила русского языка&quot; 🤣 У нас (особенно после плодотворной работы учёных-безумцев) исключения не подтверждают, а исключают правила. Хотя в русском хоть что-то фонетическое осталось. В французском все ударения одинаковые - это упрощает, но написание слов - результат поедания галлюциногенных жаб. Английский: пишется и слышится - запоминать отдельно. Немецкий: наблюдается соответствие написанного и произнесенного, но благодаря излишне правильному построению предложений, немца с полуслова не поймешь. Недослушав, рискуешь пристрелить антифашиста, т.к. он, вроде бы, цитирует речь Геббельса 🤣
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