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Татар-информ

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Владислав Дикиджи выступит на этапе Гран-при ISU в Китае

Владислав Дикиджи выступит на этапе Гран-при ISU в Китае

Фото: fsrussia.ru / Юлия Комарова, Ольга Ермолина Российский фигурист Владислав Дикиджи примет участие в одном из этапов Гран-при ISU сезона-2026/2027, который пройдёт в Китае.

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