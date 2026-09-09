Владислав Дикиджи выступит на этапе Гран-при ISU в Китае

Фото: fsrussia.ru / Юлия Комарова, Ольга Ермолина Российский фигурист Владислав Дикиджи примет участие в одном из этапов Гран-при ISU сезона-2026/2027, который пройдёт в Китае.
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