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The Eurasia Daily news agency

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Kremlin: A huge number of vessels in the Black Sea are transporting weapons and fuel for the Armed Forces of Ukraine

Kremlin: A huge number of vessels in the Black Sea are transporting weapons and fuel for the Armed Forces of Ukraine

A huge number of commercial vessels in the Black Sea are used to transport weapons for the Armed Forces of Ukraine, they are being destroyed and will be destroyed further.

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