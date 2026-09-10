A huge number of commercial vessels in the Black Sea are used to transport weapons for the Armed Forces of Ukraine, they are being destroyed and will be destroyed further.
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