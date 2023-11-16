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Свечников против «Флайерс»: 8-й матч подряд без голов, 6 бросков за 20:07. У него 0+4 в сезоне

Форвард «Каролины» не отметился результативными действиями в игре с «Филадельфией» (1:3). Всего в текущем чемпионате НХЛ на счету россиянина 4 (0+4) очка в 8 матчах.

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