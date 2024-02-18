Вяльбе о том, кто может обыграть Большунова: «Нет никакого понимания. В спринте может случиться, что споткнулся, палку сломал, и все»

Александр Большунов в текущем сезоне выиграл все личные гонки на Спартакиаде и Кубке России. – Не добавилось ли уверенности, что Большунов все гонки сможет выиграть? – Я вообще не думаю: сможет или не сможет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии