Совком отчитался о росте чистой прибыли в начале 2025 года

«Совкомбанк» объявил финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2025 года. По итогам первого квартала 2025 года чистая прибыль кредитной организации составила 13 млрд рублей, а акционерный капитал вырос на 23 млрд рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии